Mercadante reforça crítica a gestões tucanas

O candidato acusou, ainda, a gestão tucana de barrar projetos federais por questões políticas. "São Paulo não participa do Saúde da Família, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência ou das Unidades Básicas, cujo orçamento da União é complementado pela administração municipal. O governo paulista, aliás, é o único entre os Estados que não tem parceria com o governo federal nesses programas", disse.

Em segundo lugar nas pesquisas de intenção de voto, Mercadante disse que o principal rival, Geraldo Alckmin (PSDB), "não vai para as ruas para não ver a insatisfação do povo". O candidato participou de sabatina do UOL e do jornal Folha de S. Paulo.