Mercadante será entrevistado nesta terça no Estado O candidato do PT ao governo do Estado de São Paulo, senador Aloizio Mercadante, é o convidado de hoje do ciclo de entrevistas Eleições 2006 no Estadão. O petista abre a série dos candidatos estaduais, que terá seqüência com Orestes Quércia, do PMDB, na quarta-feira, e José Serra, do PSDB, na quinta-feira, dia 24. O ciclo de entrevistas no auditório do Estado começou na semana passada, com os candidatos à Presidência da República Geraldo Alckmin (PSDB) e Cristovam Buarque (PDT). Na próxima sexta-feira será a vez da candidata do PSOL, senadora Heloísa Helena (AL). Convidado, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ainda não confirmou sua presença.