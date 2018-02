Mercadante tenta driblar divisão da base Com o martelo batido no nome do senador Aloizio Mercadante (PT-SP) para o governo de São Paulo, o PT agora se debruça em um plano para driblar o racha na base de apoio ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva no maior colégio eleitoral do País. Enquanto prepara o lançamento da candidatura, Mercadante trabalha para atrair aliados e se firmar como o "verdadeiro" candidato do governo Lula no Estado.