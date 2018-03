Mercado Municipal é evacuado após falsa ameaça de bomba O Mercado Municipal de São Paulo foi evacuado por volta das 15 horas desta quarta-feira, 19, por conta de uma falsa ameaça de bomba, confirmada duas horas depois pelo Centro de Operações da Polícia Militar (Copom), que garantiu: a informação não passou de um trote. Guardas civis metropolitanos e policiais militares vasculharam o prédio à procura do artefato, mas ficou constatado que não havia bomba alguma. Vários clientes que procuraram o local foram informados do motivo pelo qual o estabelecimento estava fechado. Ontem, uma bombinha de São João causou um princípio de tumulto pela manhã, no posto policial da Guarda Civil Metropolitana (GCM) da Rua da Cantareira, próximo do estacionamento do Mercado Municipal, no centro. Soldados do Grupo de Ações Táticas (Gate) da Polícia Militar foram até o local e removeram o dispositivo, que estava dentro de um cesto de lixo e era composto por canos de PVC e garrafas com gasolina e linhas. A Secretaria da Segurança Pública informou que o artefato, de fabricação caseira, não tinha poder de destruição. Mas, por causa dele, o quarteirão na zona cerealista chegou a ser interditado para que o Gate realizasse a operação. A GCM não quis comentar a possibilidade de a bomba ser mais um atentado promovido pelo Primeiro Comando da Capital (PCC). De madrugada, dois bandidos passaram numa moto atirando contra a guarita do Residencial Parque dos Príncipes, no Jaguaré, zona oeste. O residencial de classe média é formado por casas e sobrados. Às 3h30, a dupla fez três disparos e fugiu. A guarita fica na esquina da Rua Cineasta Alberto Cavalcanti com a Avenida Escola Politécnica. O segurança que fazia vigilância nada sofreu. Para a empresa de segurança, está descartada a hipótese de ataque do PCC. "Só foi uma tentativa de algum bandido da região de amedrontar nossos guardas", acredita um diretor. O caso foi registrado como tentativa de homicídio no 51º Distrito Policial (Butantã). Matéria ampliada às 17h30