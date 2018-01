Merenda: Kassab não descarta rescindir contratos O prefeito Gilberto Kassab não descarta a rescisão dos contratos com fornecedores de merenda na capital. Ontem, ele disse que pode adotar novas medidas em relação às denúncias de irregularidades no fornecimento de merenda, envolvendo empresas e servidores. Na sexta-feira, três funcionárias foram afastadas do Departamento de Merenda Escolar: Joana D?Arc Pereira Mura, Rosmary da Silva e Beatriz Aparecida Edmea Tenuta.