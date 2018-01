Merlino quer evitar passarelas da SPFW O estilista Lorenzo Merlino, que apresentou sua coleção no circuito paralelo a SPFW, apareceu ontem na Bienal para prestigiar Miguel Vieira. "Não pretendo voltar tão cedo para as passarelas do evento", anunciou. "A confusão com a Justiça do Trabalho na edição passada foi a gota d?água para experimentar outro formato." Na última temporada, Merlino teve a sua coleção confiscada pela Polícia Federal. Ele foi processado por um antigo funcionário, mas diz já ter resolvido o problema.