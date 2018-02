Mesmo com mau tempo, praias da Baixada lotam Os turistas não se intimidaram com o mau tempo na Baixada Santista. Muitos foram caminhar logo cedo, outros aproveitaram para relaxar nas cadeiras que coloriam a orla. Em Praia Grande houve bastante movimento, mesmo com céu nublado e chuviscos. Para o comando do Corpo de Bombeiros, ontem foi um dia de tranqüilidade na região - não houve ocorrências de afogamentos, como nos fins de semana anteriores. Cidades litorâneas começaram a desencadear ações voltadas aos turistas. Em Praia Grande, a prefeitura vai distribuir 500 mil sacolinhas de lixo aos banhistas. Em São Vicente, uma parceria entre a prefeitura e a Cruz Vermelha vai distribuir pulseiras de identificação para as crianças. Também estão sendo entregues cartilhas com cuidados que devem ser tomados em relação aos pequenos no verão. SANTA CATARINA O sol também não reinou absoluto no litoral catarinense no Natal, mas isso não intimidou os milhares de turistas que procuraram as praias do Estado neste feriado. O movimento aumentou na quinta-feira e deve crescer nos próximos dias, quando outra leva de turistas chega ao Estado. Em Balneário Camboriú, o espaço à beira-mar foi bem disputado. Em Florianópolis, apesar do vento frio, as praias da Joaquina e Mole também registraram grande procura. De acordo com a Secretaria de Turismo de Florianópolis, pelo menos 2 milhões de turistas devem passar pela cidade nesta temporada.