Meta é levar segurança ao Rio e não só aos Jogos, diz Beltrame

Um dos primeiros a deixar a reunião de planejamento para os Jogos Olímpicos de 2016, o secretário de Segurança Pública, José Mariano Beltrame, disse que a sua meta é "fazer segurança para a cidade, e não apenas para um evento". O Rio de Janeiro foi eleito para ser a sede da Olimpíada na última sexta-feira e desbancou as cidades de Tóquio (Japão), Chicago (EUA) e Madri (Espanha).

De acordo com Beltrame, a curto prazo foi determinada a transformação de estruturas burocráticas dos batalhões da PM em prestações de serviço, para colocar mais policiais nas ruas. A longo prazo, o secretário disse que pretende recuperar os efetivos da PM, ampliar as áreas de atuação das Unidades de Polícia Pacificadora e implantar o Centro de Comando de Controle, para conectar todos os batalhões da PM via internet.