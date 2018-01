Metalúgicos do ABC fazem mutirão contra violência O Sindicato dos Metalúrgicos do ABC promove nesta sexta-feira um Mutirão contra a Violência. O principal debate do evento ocorrerá às 16 horas na sede da entidade, em São Bernardo do Campo, com a presença do ministro da Justiça, Miguel Reale Júnior, e da prefeita paulistana, Marta Suplicy (PT). O mutirão terá início de madrugada, com assembléias nas portas das dez maiores indústrias da região. Entre os convidados do evento está o pré-candidato do PT à Presidência Luiz Inácio Lula da Silva. A iniciativa surgiu após o caso Tim Lopes. "Há cinco meses, o prefeito Celso Daniel foi seqüestrado e morto. No Brasil, todo juramos que crimes desse tipo não se repetiriam", disse o presidente do sindicato, Luiz Marinho.