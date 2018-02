Meteorologia prevê feriado chuvoso na capital paulista Os paulistanos que decidiram não viajar durante o feriado do Dia do Trabalho terão uma cidade chuvosa, nublada e com temperatura amena à sua disposição. Uma frente fria vinda do Sul empurrou na quinta-feira, 26, a massa de ar quente que cobria toda a cidade de São Paulo e que era responsável pelo calor dos últimos dias. Segundo a empresa de meteorologia Climatempo, essa frente fria fará com que a partir de sexta-feira a temperatura diminua e o tempo permaneça nublado e chuvoso. A mínima no dia será de 18ºC e a máxima, de 22ºC. No sábado e domingo, o tempo continuará fechado e chuvoso, com temperaturas variando entre 16ºC e 21ºC. Somente na segunda-feira o sol aparecerá na capital paulista, mas mesmo assim haverá pancadas de chuva durante a tarde. A temperatura irá variar entre 15ºC e 24ºC. Estados As defesas civis de 12 Estados das regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste do País foram alertadas pela Secretaria Nacional da Defesa Civil (Sedec), do Ministério da Integração Nacional, quanto à possível ocorrência de chuva forte entre quinta-feira, 26, e o próximo domingo, 29. No Pará, nesta sexta, novas áreas de instabilidade tropicais voltarão a atuar no Estado, formando nuvens carregadas e profundas que provocarão pancadas isoladas de chuva. Em alguns momentos, as chuvas poderão ser acompanhadas por descargas elétricas e ventos de até 50 quilômetros por hora, no nordeste do Estado. No decorrer desta sexta-feira, novas áreas de instabilidade tropicais voltam a atuar em grande parte da região Nordeste, formando nuvens carregadas e profundas que provocarão pancadas isoladas de chuva no Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco. Em alguns momentos, o temporal poderá ser acompanhado por raios rajadas de vento de até 50 quilômetros por hora, principalmente, no centro-oeste do Maranhão e no centro-norte do Piauí. Já no Sudeste do País, áreas de instabilidade provocarão pancadas de chuva no sul de Minas Gerais, Triângulo Mineiro e Zona da Mata. A chuva poderá ser acompanhada por raios e rajadas de vento de até 60 quilômetros por hora. No Rio de Janeiro, as chuvas atingirão o Estado, até domingo. Também há risco de chuva forte, descargas elétricas e rajadas de vento de até 60 quilômetros por hora no centro-sul fluminense. No sábado e domingo, a chuva chegará à faixa leste do Estado de São Paulo, acompanhada por raios e ventos de até 60 quilômetros por hora. A Sedec recomenda que a população evite áreas de alagamentos e lugares que ofereçam pouca ou nenhuma proteção contra raios e ventos fortes. Há risco de deslizamentos de encostas, morros e barreiras. Os alertas foram baseados em informações do Centro Nacional de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (Cptec, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) e do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Colaborou Fabiana Marchezi