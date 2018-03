Metrô de São Paulo sofre nova ameaça de bomba Uma nova ameaça de bomba assustou os passageiros na Estação Patriarca, da linha 3 (Vermelha) do Metrô, no fim da tarde deste sábado (6). Esta foi a sétima ameaça em um período de nove dias. De acordo com a assessoria da Companhia do Metropolitano, por volta das 17h30, policiais militares que faziam ronda pela estação avistaram uma mochila no meio da via de circulação dos trens. A circulação das composições ficou interrompida das 18h41 às 18h53, somente na Estação Patriarca, enquanto o Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) constatava que a mochila só continha papéis.