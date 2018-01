Metrô de SP reinicia venda do bilhete escolar A partir desta semana, o Metrô de São Paulo reinicia a venda de bilhetes escolares em suas 35 bilheterias especiais distribuídas pelo sistema. A previsão é de que 130 mil pessoas, entre estudantes e professores, que já obtiveram a Carteira de Transporte Escolar Metropolitano no ano letivo de 2006 adquiram a cota deste mês de agosto. Os alunos que começam o ano letivo neste semestre e ainda não possuem a Carteira de Transporte Escolar Metropolitano poderão solicitá-la junto à sua instituição de ensino. Para obter a Carteira de Transporte Escolar Metropolitano, os interessados deverão verificar se a instituição de ensino em que estudam ou trabalham é cadastrada junto à Companhia do Metrô. Se a instituição de ensino for cadastrada, a pessoa interessada deverá preencher o requerimento e efetuar o depósito de R$ 6,50, a título de taxa anual, no Banco Nossa Caixa S/A. Os procedimentos para obtenção desse benefício, que dá direito ao estudante ou professor adquirir os bilhetes escolares de Metrô com redução de 50% na tarifa, poderão ser consultados no site do Metrô. Para maior comodidade, o Metrô recomenda que os interessados consultem o horário de funcionamento das bilheterias escolares, na Central de Informações do Metrô, pelo fone 0800-770-7722.