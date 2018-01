Metrô está presente em 0,3% dos municípios

RIO - O Perfil dos Municípios Brasileiros (Munic 2012) divulgado nesta quarta-feira, 3, pelo IBGE mostra que há metrô em apenas 0,3% das cidades, todas com mais de 50 mil habitantes. A proporção se manteve a mesma de 2009. Somente no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Brasília a maior parte do percurso é subterrânea. Nas demais cidades, são de superfície.

Houve aumento no porcentual de municípios com transporte por mototáxi e com serviço de táxi e queda nos municípios com transporte por trem, passando de 3% para 2,5% entre 2009 e 2012. Os serviços mais frequentes são de ônibus intermunicipais, que estão em 85,8% das cidades.