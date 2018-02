Metrô faz esquema especial para jogo Palmeiras e Santos O Metrô de São Paulo colocará em operação um esquema especial de atendimento, com maior oferta de trens e reforço no quadro de pessoal da segurança, para o clássico da tarde deste domingo, 4, entre Palmeiras e Santos, que acontece às 18h10 no estádio Palestra Itália. A partida é válida pela sexta rodada do Campeonato Paulista. Segundo o Metrô, além da maior oferta de trens antes e depois do jogo e de trens extras posicionados para entrar em operação em caso de necessidade, a segurança nas estações de transferência de linhas, como Sé, Brás e Paraíso, será reforçada. As estações mais próximas do local do jogo, como Marechal Deodoro e Barra Funda, terão atenção especial da segurança, tanto por parte do Metrô como da Polícia Militar.