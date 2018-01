Metrô ganha R$ 2,8 bi para expansão O governo estadual anunciou ontem um financiamento de R$ 2,8 bilhões para investir na expansão do Metrô e da CPTM. Parte do empréstimo foi feita com o Banco Mundial (Bird), e outra, com o banco japonês JBIC. Com esse recurso, serão adquiridas 57 novas composições: 40 para as linhas 7 (Rubi) e 12 (Safira) da CPTM e outras 17 para as linhas 1 (Azul) e 3 (Vermelha) do Metrô. Os trens devem ser entregues entre novembro de 2009 e setembro de 2010. O investimento deve reduzir em 25% o tempo de viagem e aumentar em 33% a oferta de lugares.