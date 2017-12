Metrô mantém troca de bilhete múltiplo de 2 na bilheteria O Metrô não vai adotar esquemas especiais para realizar a troca do bilhete múltiplo de 2 durante esta semana. A substituição poderá ser feita normalmente nas bilheterias, como ocorreu durante o fim de semana. Os bilhetes múltiplos de dois foram bloqueados, por causa do roubo de 2 milhões de passagens, na sexta-feira, no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. De acordo com o Metrô, a troca será feita normalmente nas bilheterias porque são poucos os múltiplos de 2 ainda em poder dos passageiros. Os duplos voltarão a ser vendidos normalmente em uma semana, quando a Companhia do Metropolitano receber um novo lote de bilhetes. Os bilhetes multiplos que já foram usados uma vez serão válidos em outra viagem. Para evitar prejuízos para os passageiros que normalmente compram o múltiplo de 2, que custa R$ 3,60, o bilhete unitário teve o valor reduzido. Ele pode ser comprado por R$ 1,80. Ontem, a universitária Lydiane Amoroso Duarte, de 26 anos, só trocou o bilhete depois de ter sido barrada na catraca da Estação Consolação. ?Acho que faltou um aviso maior.? No local, há apenas dois cartazes com o título ?Comunicado Importante.? O advogado Anderson de Oliveira Filho, de 36 anos, não precisou contar com a ajuda dos cartazes para realizar a troca. Quando viu no jornal a notícia recolheu os bilhetes que deixa em casa para os pais usarem o fez a substituição. ?Também aproveitei para comprar alguns unitários porque eu não perco um desconto?, brincou o advogado. Movimento ? No sábado, a utilização do bilhete múltiplo de 2 para completar a segunda viagem nas estações do Metrô foi 80% menor do que o normal. Normalmente, passam pelas catracas do sistema 234 mil múltiplos de 2. Ontem, esse número caiu para 51.694. Com relação ao uso do bilhete unitário, houve um aumento substancial: passou de 155.800, quantidade registrada nos sábados normais, para 333.940 ontem.