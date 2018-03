METRÔ SANTA CRUZ: a hora do rush Rapidez: a ligação com a estação Santa Cruz ajuda a lotar o shopping. Lentidão: o movimento excessivo gera filas e aperto nos corredores A explicação pode ser a busca por mais calor humano. O shopping Metrô Santa Cruz recebe diariamente 75 mil pessoas, público maior que o do Morumbi, mas em uma área dez vezes menor. Suas 132 lojas se dividem por cinco pavimentos, apinhados de gente por todos os lados. Se a ligação com o metrô ajuda a lotar, a profusão de quiosques pelos corredores tumultua ainda mais o local, que não apresenta muitas marcas. E como o espaço físico das lojas não é grande, os lojistas trabalham com estoques mais enxutos. O horário de pico do shopping é durante o almoço, quando os 708 lugares dos dois espaços de alimentação tornam-se disputadíssimos. As áreas de serviço também ficam bem movimentadas e é inevitável a formação de filas nos caixas eletrônicos ou na papelaria. Em meio a tanta muvuca, o alívio aparece na boa infraestrutura de cinema, pertencente à rede Cinemark. São 10 salas convencionais, mais uma de projeção 3D. Para dar conta do fluxo intenso de cinéfilos há 2.509 assentos. Fundação: 19/11/2001 Área: 22.000m2 Lojas: 132 Salas de cinema: 11 Vagas: 1.057 Estacionamento: R$ 5 (2 horas) Av. Domingos de Morais, 2.564, Vila Mariana, 3471-8000. 10h/22h (dom., 14h/20h). www.shoppingmetrosantacruz.com.br Apertado Os corredores cheios lembram os congestionamentos das marginais do Tietê ou de Pinheiros. Para ir ao banheiro, nossa reportagem gastou mais de 2 minutos na fila. Para descer de elevador, mais 1 minuto e 54 segundos de espera. Freio de mão Quer fugir da rampa inclinadíssima do estacionamento do shopping? A melhos solução é aderir ao metrô. O shopping é ligado à estação Santa Cruz, na linha azul. Pernas de aço Não bastassem as filas em todos os lugares, o shopping também sofre com a falta de espaços para descanso. São poucos bancos, concentrados nas áreas de elevador.