METRÔ TATUAPÉ: Fácil de chegar De trem: é como chega a maior parte dos 80 mil frequentadores. De carro: cancela de estacionamento exagera ao dizer que ali se encontra de tudo Chegar de carro no Shopping Metrô Tatuapé pode gerar falsas expectativas. Na cancela do estacionamento, a máquina que libera o tíquete avisa pelo alto-falante: "Moda, diversão e gastronomia, aqui tem simplesmente tudo". É um exagero. A verdade é que o primeiro shopping integrado a uma estação de metrô em São Paulo tem serviços básicos e as principais lojas de departamento, como C&A, Renner e Lojas Americanas. Poucas boas marcas pipocam pelos corredores, a citar M. Officer, Khelf, TNG e Cavalera. A prometida reforma, que previa modernização nas partes interna e externa e a abertura de um espaço gourmet, atrasou e as obras ainda vão durar dois anos. O que leva, então, cerca de 80 mil pessoas a circularem por suas alamedas todos os dias? A resposta está na facilidade de acesso já mencionada: a integração com metrô. Mas só isso não explica. É preciso considerar também as oito salas de cinema, o razoável setor de serviços, o posto da Polícia Federal e a AutoMed, que faz exames médico e psicotécnico para o Detran. Fundação: 27/10/1997 Área: 133.362m2 Lojas: 300 Salas de cinema: 8 Vagas: 2.011 Estacionamento: R$ 4 (4 horas) 3 Av. Radial Leste, esquina com a R. Tuiuti, 2092-9444. 10h/22h (dom. e fer., 14h/20h). www.shoppingtatuape.com.br Visita ecológica Passear por este shopping é como ter uma aula de educação ambiental: para onde se olha, há uma placa de conscientização ecológica. Até a arquitetura ajuda: os vitrais da praça de alimentação ajudam na economia de energia e emprestam colorido ao espaço. Doidos por fast food O público que vai ao Metrô Tatuapé deve gostar muito de McDonald?s. Nos quatro andares do shopping, você sempre esbarra em um. Ao todo, são 2 restaurantes e 3 quiosques. {HEADLINE} Almoço musical Anote na agenda: os últimos domingos do mês são reservados para shows grátis na praça de alimentação. Até Mallu Magalhães já tocou lá. Acompanhe o site.