Metrô terá R$ 290 mi do BNDES para ampliação O governador Geraldo Alckmin (PSDB) assinou, hoje, em São Paulo, um contrato de financiamento com o Banco Nacional de Desenvolvimento Social (BNDES) no valor de R$ 290 milhões, para obras de ampliação do Metrô. O dinheiro será empregado na conclusão da primeira fase da Linha 5 (Lilás), ligando Capão Redondo ao Largo 13 de Maio, em Santo Amaro, na zona Sul. Serão seis estações, em 9,8 quilômetros de extensão, que atenderão 350 mil pessoas por dia. A nova linha entrará em operação branca (gratuita) em julho e comercial, em setembro.