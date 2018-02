Metrô, trem e trólebus terão aumento em 2009 Os preços da passagem do Metrô, dos trens da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) e dos trólebus da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos (EMTU) vão subir no início de 2009, segundo a Secretaria dos Transportes Metropolitanos, que segue resolução que determina reajustes anuais. O índice ainda não está definido, mas a inflação acumulada nos últimos 12 meses pelo IPC da FIPE, que define o reajuste das tarifas públicas, é de 6,87%, o que pode elevar o valor para cerca de R$ 2,60. Já nas sete cidades da região do ABC - Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra - as tarifas de ônibus devem aumentar no fim de semana. O indicativo das planilhas das prefeituras aponta para R$ 2,60. Na capital, o prefeito Gilberto Kassab assegura que manterá a promessa de campanha e o reajuste das passagens de ônibus será apenas em 2010, apesar dos cortes feitos nos repasses para as empresas de transporte coletivo previstos no projeto de orçamento 2009. "Nós tivemos cortes no orçamento, mas isso não afetará a área social e a tarifa de ônibus é social", disse o prefeito. O governo do Estado determinou em fevereiro, por meio de uma resolução, que o reajuste das tarifas do Metrô, da CPTM e da EMTU seja anual. O último aumento, de 4,35%, passou a vigorar no fim das férias deste ano, em 9 de fevereiro. Na ocasião, o bilhete único subiu de R$ 3,50 para R$ 3,65. COLABOROU RENATO MACHADO