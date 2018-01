Metrô vai distribuir cartilha de segurança Três dias depois do tiroteio que feriu dois passageiros, o Metrô anunciou ontem uma campanha de segurança voltada para os passageiros. Serão distribuídos folhetos com instruções para proteger celulares, carteiras e bolsos. "Nesta época do ano, costumam aumentar as ocorrências de furtos", explica o chefe da Segurança do Metrô, José Luiz Bastos.