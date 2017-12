Metrô volta a vender bilhete múltiplo na quinta-feira A Companhia do Metropolitano (Metrô) volta a vender, a partir desta quinta-feira, a passagem múltipla de duas viagens. A venda estava suspensa desde o último sábado, após o roubo de uma carga de 2 milhões de bilhetes, na sexta-feira, no Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos. Segundo o Metrô, com a normalização da venda, o bilhete unitário volta a custar R$ 1,90 nesta quinta. O preço havia sido reduzido para R$ 1,80 para não prejudicar os passageiros que utilizam o bilhete múltiplo de duas viagens, que custa R$ 3,60 (R$ 1,80 por viagem).