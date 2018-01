Metroviários aceitam reajuste de 6,08% Os metroviários de São Paulo aceitaram ontem a proposta de reajuste salarial da Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô). A ameaça de greve, feita na semana passada, foi descartada. Os trabalhadores pediam aumento real de 10%, mas entraram em um acordo com o Metrô e aceitaram 6,08% mais participação nos resultados de, no mínimo, R$ 3 mil por ano.