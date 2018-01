Metroviários estão em estado de greve O Sindicato dos Metroviários está em estado de greve e não descarta uma paralisação, caso a negociação com o Metrô não avance. A categoria pede reajuste salarial de 4,7% e mais 10% de produtividade. Até ontem, a empresa oferecia aumento de 4,51%. Na segunda-feira, os metroviários farão uma passeata partindo da Praça da Sé. E, no dia seguinte, retomarão as negociações.