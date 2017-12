Metroviários não descartam hipótese de iniciar greve amanhã O Sindicato dos Metroviários de São Paulo divulgou, no início da tarde, nota à imprensa para esclarecer sua posição com relação às negociações com a direção da Companhia do Metropolitano, envolvendo a Justiça, sobre o reajuste pretendido pela categoria. Na nota, a diretoria do sindicato informa que ainda não há qualquer acordo entre as partes. Segundo a Assessoria de Imprensa, o Metrô ainda não informou sua posição com relação à proposta de conciliação apresentada pelo presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST). Ainda de acordo com a Assessoria, a categoria realiza uma reunião ainda hoje, na sede do sindicato em São Paulo.