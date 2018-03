Metroviários pedem a interrupção das obras do Metrô de SP O Sindicato dos Metroviários de São Paulo protocolaram nesta segunda-feira, 29, representações nos Ministérios Públicos Estadual e Federal solicitando a interrupção imediata das obras da Linha 4 - Amarela do Metrô. Conforme a assessoria de imprensa do sindicato, é preciso que seja realizada uma auditoria técnica em toda a extensão das obras, antes do reinício das obras, "para dar mais segurança aos trabalhadores e à população". Além disso, o sindicato informa ainda que pretende integrar a equipe técnica que fará, sob a coordenação do Instituto de Pesquisas Tecnológicas(IPT), a investigação das causas do acidente. A representação é resultado de encontros, na última semana, entre entidades civis, sindicalistas, políticos, associações de bairros e de moradores, direitos humanos, órgãos técnicos e sindicatos dos engenheiros, dos arquitetos, e de geólogos.