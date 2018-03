Metroviários prometem entrar em greve nesta terça Os metroviários prometem entrar em greve nesta terça-feira, 4, como estratégia para intensificar a campanha "Diga Não à Privatização do Metrô". A categoria se reunirá às 18h30 desta segunda, 3, para decidir. Segundo informou o Sindicato dos Metroviários de São Paulo, a Companhia do Metropolitano de São Paulo, desrespeitando a decisão judicial que concedeu três liminares suspendendo o processo de privatização até o esclarecimento das irregularidades questionadas pelo sindicato, republicou o edital de licitação e marcou para terça-feira a abertura do envelope que definirá a empresa que deverá explorar a Linha 4 durante 30 anos. A Assessoria de Imprensa do Metrô afirmou que receberá os envelopes das empresas que estão dentro da concorrência, mas que estes não serão abertos até a apreciação do Tribunal de Justiça, que avalia ao processo de licitação.