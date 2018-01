México e Brasil aprovam isenção de visto para permanência de até 90 dias

Os governos do México e do Brasil concordaram em conceder isenção de visto de curta duração em passaportes comuns para seus cidadãos. O Acordo para a Isenção de Vistos de Curta Duração em Passaportes Comuns foi adotado para aumentar o fluxo de turistas entre as duas nações.

Com a medida, os brasileiros poderão viajar para o México e permanecer até 90 dias sem a necessidade do visto. Na via contrária, os mexicanos que visitarem o País também não precisarão do visto.

O acordo, que havia sido assinado em 2000, foi suspenso em 8 de setembro de 2005.

De acordo com nota divulgada pelo Itamaraty, "o governo brasileiro expressa a sua satisfação com a medida, que estimulará ainda mais as relações entre os dois países, beneficiando diretamente os turistas e aqueles que viajam a negócios". Além disso, "saúda particularmente a possibilidade de que cidadãos mexicanos possam viajar ao Brasil, sem a necessidade de obterem previamente o visto de entrada para assistir aos grandes eventos de 2013 [Copa das Confederações e Jornada Mundial da Juventude], 2014 [Copa do Mundo] e 2016 [Olimpíadas e Paraolimpíadas]".

Segundo dados do ministério, o comércio entre Brasil e México cresceu 244% de 2002 a 2012, quando totalizou US$ 10 bilhões. Em 2012, o Brasil foi o oitavo parceiro comercial do México. O México, no acumulado de janeiro a novembro de 2012, tornou-se o décimo parceiro comercial do Brasil.