MG e SP registram 91 mortes durante o feriado de Natal

Minas Gerais e São Paulo registraram 91 mortes nas estradas durante o feriado de Natal. Em Minas, 50 pessoas morreram entre os dias 20 e 28 de dezembro, segundo a Polícia Rodoviária Federal. Em São Paulo, a Polícia Rodoviária Estadual registrou 34 mortes nas estradas durante o dia 24 e 28 de dezembro. Já a Polícia Rodoviária Federal contabilizou sete mortes nas estradas federais de São Paulo. Veja também: Acidente deixa 2 feridos graves na Imigrantes no sentido litoral Estradas do RJ tem 200% mais mortes no feriado de Natal Segundo a PRF de Minas, foram 529 acidentes que deixaram 617 feridos em oito dias. Em relação ao mesmo período de 2007, o Estado teve 52,2% mais acidentes, quando houve 224 registros, com 456 feridos e 31 mortes. Em São Paulo, a Polícia Rodoviária Estadual registrou 955 acidentes em quatro dias, sendo que 574 pessoas ficaram feridas. Enquanto isso, a Polícia Rodoviária Federal registrou sete mortes durante o feriado de Natal, entre os dias 20 e 28. Segundo o balanço divulgado nesta segunda-feira, 29, ocorreram 309 acidentes, deixando 147 pessoas feridas. O acidente mais grave, segundo a PRF-SP, aconteceu na Rodovia Fernão Dias, onde um carro capotou na altura do Km 27, região de Bragança Paulista. Os três jovens, de idades entre 20 e 23 anos, foram arremessados para fora do carro e morreram na hora. Anhangüera-Bandeirantes Duas pessoas morreram e outras 43 ficaram feridas em acidentes registrados durante o feriado de Natal no Sistema Anhangüera-Bandeirantes, que liga São Paulo ao interior do Estado, segundo balanço parcial da concessionária AutoBan. Segundo a concessionária, entre a 0 hora de terça-feira, 23, e 17 horas deste domingo, 28, foram registrados nas duas rodovias 68 acidentes, entre os 699 mil veículos que trafegaram pelo Sistema no período. Texto ampliado às 13h09 para acréscimo de informações.