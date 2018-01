MG registra 24 mortes em rodovias federais neste carnaval

SÃO PAULO - Balanço final da Polícia Rodoviária Federal mostra que 24 pessoas morreram em acidentes registrados em rodovias federais de Minas Gerais durante o feriado prolongado de carnaval, uma diminuição de 20% em relação ao mesmo período do ano passado.

De acordo com o relatório, 307 pessoas ficaram feridas em 485 acidentes ocorridos entre a sexta-feira, 17, e a quarta-feira, 22. Em relação a 2011, houve diminuição de 45% no número de acidentes e de 47% no número de feridos. No ano passado, a PRF registro 905 acidentes, que deixaram 574 feridos e causaram a morte de 30 pessoas.