MG tem 30 mortes e 163 cidades em emergência pelas chuvas

Mais cinco cidades mineiras decretaram situação de emergência em razão das enchentes que atingem o Estado desde setembro do ano passado. Com isso, o número de municípios nessa condição subiu para 163, segundo boletim divulgado pela Defesa Civil Estadual nesta sexta-feira, 13. De acordo com o órgão, 217 cidades foram atingidas de alguma forma, prejudicando 944.020 pessoas. Desse total, 102. 892 continuam desalojados - os que podem contar com ajuda de vizinhos e familiares - e outros 10.300 permanecem desabrigados - pessoas que perderam tudo e precisam dos abrigos públicos. Ainda segundo o balanço, 30 pessoas morreram e 425 ficaram feridas em razão das enchentes no Estado. A última vítima fatal foi Maria Helena Firmino, de 52 anos, que morreu soterrada na madrugada de segunda-feira, 9, durante um deslizamento de terra, seguido de desabamento parcial de uma parede no município de São Pedro dos Ferros, região da zona da mata mineira.