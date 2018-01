Micro-ônibus cai em barranco e fere 13 Pelo menos 13 pessoas ficaram feridas após o motorista de um micro-ônibus perder o controle da direção do veículo e cair em um barranco na altura do número 2.700 da Avenida General Penha Brasil, no bairro Cachoeirinha, na zona norte de São Paulo. O acidente aconteceu por volta das 12h30 de ontem. As vítimas foram levadas a quatro hospitais, de acordo com os bombeiros.