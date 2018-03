Microônibus atropela e mata 3 ciclistas no Rio Três ciclistas morreram e dois ficaram feridos ao serem atropelados por um microônibus da linha 734 (Madureira-Rio das Pedras), ontem, em Jacarepaguá, zona oeste do Rio. Segundo testemunhas, o motorista do veículo - que circula sem cobrador - distraiu-se ao dar o troco a uma mulher e atingiu os ciclistas. O Ministério Público do Trabalho apura a dupla função de motoristas em algumas empresas.