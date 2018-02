Microônibus cai em precipício e cinco morrem no Ceará O acidente com um microônibus no Ceará, na manhã desta segunda-feira, 16, deixou pelo menos cinco pessoas mortas e outras 20 feridas. O ônibus caiu em um precipício, na Serra da Ibiapaba, na região norte do Estado. O veículo transportava 40 sacoleiros, que saíram do interior do Maranhão para fazer compras em Fortaleza, segundo informações da Rádio CBN.