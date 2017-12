Microônibus tomba e dez pessoas ficam feridas em SP Um acidente envolvendo um microônibus e um ônibus deixou pelo menos dez pessoas feridas na madrugada deste sábado, 17, em Cidade Dutra, zona sul de São Paulo. O motorista do coletivo perdeu o controle após ser fechado por um ônibus da viação Jangada, na Avenida Interlagos. O veículo, então, tombou e bateu contra um muro de um terreno baldio. O microônibus percorria a linha Jardim São Bernardo - Shopping Interlagos (6055/10), e ia em direção ao centro da capital. Os dez feridos foram socorridos nos prontos-socorros Regional Sul, Grajaú e Pedreira, de acordo com o Centro de Operações dos Bombeiros (Cobom). Segundo a São Paulo Transportes (SPTrans), porém, pelo menos 14 pessoas tiveram ferimentos. O caso será registrado no 48º Distrito Policial, de Cidade Dutra.