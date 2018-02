Milhares de fieis se reúnem para o enterro de d. Eugenio

Milhares de fiéis estão reunidos na tarde de hoje na Catedral Metropolitana do Rio de Janeiro para prestar as últimas homenagens ao cardeal d. Eugenio de Araújo Sales, morto no noite de segunda-feira, aos 91 anos.

A missa de corpo presente, presidida pelo arcebispo do Rio, d. Orani Tempesta, começou às 15 h e é prestigiada por representantes do islamismo, judaísmo, luteranismo e das igrejas Ortodoxa e Anglicana. Autoridades civis também estão presentes à cerimônia, como o prefeito do Rio, Eduardo Paes (PMDB) e a governadora do Rio Grande do Norte, Rosalba Cialini (DEM). Dom Eugênio nasceu naquele Estado.

Após a cerimônia, o corpo de dom Eugênio será levado à cripta da catedral, onde religiosos e familiares vão se despedir do religioso.

Todos os pertences de dom Eugênio - incluindo o barrete, chapéu vermelho símbolo de que o cardeal é um príncipe da igreja, e que permanece exposto sobre o caixão durante toda a celebração - serão levados para o Museu de Arte Sacra do Rio de Janeiro.

"Quando celebramos as exéquias, nós celebramos a esperança da vida que não termina com a morte", afirmou Dom Orani.