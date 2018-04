Miliciano acusado de participar de chacina é preso no Rio

O miliciano Reinaldo Ramos Lobo, conhecido com Sprinter, foi preso nesta quinta-feira, 13, por policiais da Delegacia de Homicídios, no Rio. Ele é integrante da Liga da Justiça, milícia que atua em Campo Grande, liderada pelo ex-PM Ricardo Teixeira da Cruz, o Batman, preso em maio deste ano, segundo a polícia.

De acordo com o titular da especializada, Sprinter é acusado de ter participado da Chacina do Barbante, há um ano, quando sete pessoas foram mortas na Favela do Barbante. Ainda segundo o delegado, o miliciano também participou da morte de uma testemunha e do desaparecimento de outra família, naquela favela, em Inhoaíba e Cosmos, Zona Oeste. As duas testemunhas haviam abandonado o programa de proteção às testemunhas.