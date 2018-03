Miliciano suspeito de ser o matador do grupo é preso em Duque de Caxias-RJ

SÃO PAULO - Um miliciano, de 33 anos, foi preso, nesta segunda-feira, 25, no bairro Pantanal, em Duque de Caxias, no Rio, por policiais da 59ª DP. Ele é apontado como o matador do grupo, atuando na Vila Rosário, no Jardim Gramacho e no Parque Suécia.

O preso era um dos procurados na Operação Capa Preta, desencadeada pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (DRACO-IE).