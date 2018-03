Militares recolhem mais destroços do Airbus A330

Os militares recolheram nesta quinta-feira, 18, somente destroços do Airbus A330 da Air France no Oceano Atlântico. Assim, mantém-se o saldo de 50 corpos encontrados - 49 já estão no Instituto Médico-Legal do Recife e um permanece no navio Gastão Mota, que está a caminhão de Fernando de Noronha. As buscas continuam, mas nesta sexta-feira, 19, os comandos da Aeronáutica e da Marinha se reúnem para avaliar a logística que será adotada no prosseguimento das operações.

