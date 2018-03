Militares são acusados de roubar casa de traficante no Complexo do Alemão

RIO - A Seção de Comunicação Social da Força de Pacificação informou nesta quinta-feira, 27, que concluiu a sindicância aberta para apurar uma denúncia de que um tenente e dois militares teriam roubado dois aparelhos de ar condicionado e uma chopeira, na casa abandonada de um traficante, no Complexo do Alemão, na zona norte do Rio. A investigação apontou que há indícios que o tenente e os dois praças são culpados.

Um Inquérito Policial Militar (IPM) foi instaurado e será concluído em 40 dias. O inquérito pode resultar na expulsão dos militares da instituição. O tenente possui dois anos de atividade como oficial, enquanto os dois praças possuem dois anos e três anos e meio de tempo de serviço.

Em nota, o Exército informa que "é uma instituição com rígidas normas de conduta e culto aos mais nobres valores morais" e ressalta que o fato de o oficial ter sido denunciado pelo pelotão que comandava "é uma demonstração clara do integral respeito à legalidade".

Os militares envolvidos permanecem afastados das atividades da Força de Pacificação e prosseguem cumprindo o expediente em seus quartéis de origem, uma vez que a fase investigativa ainda não se encerrou.