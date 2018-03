Minas Gerais tem 103 cidades em situação de emergência

SÃO PAULO - Já são 103 as cidades que entraram em emergência em Minas Gerais por conta das chuvas. Carmo de Minas foi a última cidade a decretar situação no Estado. De acordo com balanço divulgado pela Defesa Civil Estadual, são 151 os municípios afetados pelas chuvas desde outubro de 2010.

Ainda segundo o boletim, em todo o Estado, 1.331.420 foram afetadas de alguma maneira pelos temporais, que deixaram 17.748 desalojados (na casa de parentes ou amigos) e 2.678 desabrigados (perderam tudo e ocupam abrigos públicos) desde o início da temporada de chuvas no ano passado. Na última semana foi confirmada a 17.º morte em decorrência das chuvas.

Apenas em janeiro, 57 municípios decretaram situação de emergência. Nesta semana, cinco cidades decretaram situação de emergência: Inimutaba, Ituiuna, Soledade de Minas, Itamarandiba e Carmo de Minas. Até o momento, Minas Gerais não registra nenhum município em situação de calamidade pública.