Minas Gerais tem 31 cidades em situação de emergência por conta da chuva

SÃO PAULO - Minas Gerais já registra 31 cidades em situação de emergência por conta das fortes chuvas que atingem o Estado desde outubro deste ano. No total, 93 municípios foram atingidos pelas chuvas, afetando mais de dois milhões de pessoas. Só em dezembro, 19 prefeituras decretaram esta situação.

Segundo a Defesa Civil, desde outubro, 2.085.293 pessoas foram afetadas pelas chuvas e vendavais, que deixaram 7.759 desalojados e outros 335 desabrigados. Duas pessoas morreram e 31 ficaram feridos.

Em Perdões, as fortes chuvas que atingiram a região Centro-oeste na tarde de ontem, provocou elevação do nível do córrego Carapinas, na junção com o córrego Estrelas, causando inundações em alguns pontos da cidade. Ficaram desalojadas 59 pessoas.