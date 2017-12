Minc anuncia ampliação da cobertura de tratamento de esgoto

O ministro do Meio Ambiente, Carlos Minc, anunciou que o governo pretende dobrar a cobertura de saneamento ambiental no País, com um plano decenal de saneamento básico a ser implementado no fim do ano. O anúncio foi feito durante a comemoração dos 54 anos da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca (ENSP), da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), nesta segunda-feira, 8, no Rio de Janeiro. "Hoje, o Brasil coleta e trata 35% do esgoto domiciliar, o que significa que 65% do esgoto vai in natura para os rios, mares e lagoas. O objetivo é, em 10 anos, passar de 35% para 70%", disse. Minc adiantou que serão necessários investimentos de mais de R$ 12 bilhões por ano. Atualmente, segundo ele, contando investimentos federais, estaduais e privados, o investimento é de cerca de R$ 6 bilhões anuais em saneamento. Minc destacou, ainda, que a principal causa da mortalidade infantil no Brasil é a falta de tratamento de esgoto. Para ele, é fundamental encarar o saneamento ambiental como prioridade estratégica do país, por isso, o plano terá o planejamento das ações dos próximos 10 anos.