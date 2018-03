Mineiro adota barba e diz que é por estar 'desempregado'

"Não quero desviar a atenção da mídia com minha barba. O dia hoje é do Serra", afirmou o mineiro. Para encerrar o dia ao lado de Aécio, Serra prestigiou, no Rio, a abertura de uma exposição em homenagem ao centenário de Tancredo Neves, no Museu Histórico Nacional. E a barba de Aécio voltou a chamar a atenção.

"Sempre fomos próximos, acho até que ele deixou crescer a barba para não correr o risco de outro beijo", brincou Serra, lembrando que beijou o mineiro no lançamento de sua pré-candidatura à Presidência. "Se ele der mais um beijo daquele, aí eu me apaixono mesmo", respondeu Aécio.