Mineiro foi alertado sobre importância do ''café com leite'' Das conversas que envolveram o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, e o senador Aécio Neves, na semana passada, um argumento foi destacado: infligir uma derrota estrondosa a José Serra na convenção nacional do partido tornaria mais tortuoso o caminho de Aécio à Presidência. "Se Aécio quer ganhar a eleição, precisa de São Paulo. Já perdemos três eleições por causa de Minas", disse um tucano paulista, ao comentar as últimas três derrotas do PSDB no segundo maior colégio eleitoral do País. Para os aliados de Aécio, vinga a tese de que é melhor arcar com um eventual ônus de asfixiar Serra neste "começo" de jogo eleitoral do que dar as ferramentas para ele colocar em curso seu projeto de ser o candidato em 2014.