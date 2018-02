Ministério atribui atraso à burocracia O Ministério da Integração reconheceu que há atraso na ocupação dos lotes do Projeto Manuel Alves. E atribuiu o atraso à burocracia para a obtenção da escritura dos lotes. Ao mesmo tempo, o ministério disse que a obra do PAC ainda está em início de implantação. "O Banco Mundial considera que a maturação de um projeto público de irrigação demora, em média, 15 anos. O ministério trabalha com o horizonte de cinco anos para a efetiva ocupação do projeto pelos produtores", disse a assessoria de imprensa.