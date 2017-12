Ministério da Justiça autoriza extradição de Abadia para os EUA O Ministério da Justiça publicou na edição desta quarta-feira do Diário Oficial da União portaria que determina a expulsão do narcotraficante colombiano Juan Carlos Ramirez Abadia do Brasil, seguida de outra que autoriza a extradição dele para os Estados Unidos. As portarias aguardam sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Um dos traficantes mais procurados do mundo pela agência antidrogas dos EUA, Abadia foi preso na região metropolitana de São Paulo, em Aldeia da Serra, durante operação da Polícia Federal, há um ano. (Por Michel Blanco)