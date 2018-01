Ministério da Justiça cria a Polícia Nacional O Ministério da Justiça oficializou nesta quarta-feira o Programa Força-Tarefa (Profort), que, na prática, cria a primeira polícia nacional, formada por agentes federais, policiais civis e militares de Estados diferentes. O Profort será formado inicialmente pelos Estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná e Santa Catarina. A criação do programa foi decidida depois dos bons resultados obtidos com a integração entre a PF e as polícias do Rio, em várias operações de combate ao narcotráfico, nos últimos dias. Agora, a intenção é voltar a força para reprimir o crime organizado sempre que solicitada. As investigações envolverão as Polícias Rodoviárias Federal e dos Estados, a Agência Brasileira de Inteligência (Abin) e área de fiscalização da Receita Federal. Todo o trabalho será centralizado no Núcleo de Coordenação de Planejamento Estratégico (Nucope) da Polícia Federal e os policiais serão treinados na Academia Nacional de Polícia, em Brasília.