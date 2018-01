Ministério da Saúde confirma mais 2 casos de febre amarela

Em boletim divulgado nesta segunda-feira, 4, o Ministério da Saúde anunciou mais dois casos de febre amarela em Goiás e no Mato Grosso do Sul. Com isso, subiu para 25 o númerto total de pessoas infectadas no País. Desde a primeira confirmação da doença, em 17 de dezembro, 13 pessoas morreram vítimas da enfermidade. A estimativa é de que 18 vítimas tenham contraído a doença em Goiás, 4 em Mato Grosso do Sul e as demais no Distrito Federal. Segundo a pasta, outros 21 casos suspeitos foram descartados e três ainda estão sendo investigados. Das vítimas confirmadas, 17 são homens, cujas idades variam entre 22 e 64 anos. De acordo com o ministério, 92% deles não haviam tomado a vacina contra a doença e o restante foi imunizado há mais de dez anos. Quanto às vacinas, até o momento houve a distribuição de 11.471.000 doses em todo o País, sendo 6.270.967 delas aplicadas somente em janeiro. Até 29 de janeiro, o Sistema de Vigilância de Eventos Adversos Pós Vacina registrou 47 ocorrências suspeitas de pessoas que tomaram a vacina e apresentaram reações adversas; 21 pacientes acabaram sendo internados.