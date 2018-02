Ministério da Saúde inicia vacinação contra gripe em idosos O Ministério da Saúde pretende vacinar pelo menos 11 milhões de idosos contra a gripe na campanha nacional que começa nesta segunda-feira, 23, e segue até 4 de maio. "É a maior campanha no mundo de vacinação contra gripe de pessoas com 60 anos ou mais. Isso é muito importante porque você tem uma redução do número de pneumonia em idosos, que é a terceira causa de internações e de morte", declarou o ministro da Saúde, José Gomes Temporão. O País tem cerca de 18 milhões de pessoas com 60 anos ou mais e o ministério informou que foram enviadas 20 milhões de doses da vacina para postos de saúde de todo o Brasil. No domingo, na cerimônia de lançamento da campanha, no calçadão de Copacabana, Temporão recebeu um beijo na boca da atriz Dercy Gonçalves. O ministro disse que o governo federal gastou R$ 135,4 milhões na aquisição das vacinas - produzidas pelo Instituto Butantã - e R$ 5,4 milhões na campanha publicitária. Mais R$ 4,9 milhões foram repassados aos Estados e municípios para despesas com combustível e alimentação dos 250 mil técnicos e profissionais de saúde envolvidos. Segundo Temporão, o bairro de Copacabana foi escolhido para o lançamento porque tem a maior proporção de pessoas com 60 anos ou mais do País. O ministro disse que pretende aumentar o número de vagas no serviço público para o setor de geriatria. "Daqui a 20 anos vamos ter 30 milhões de pessoas no Brasil vivendo com mais de 60 anos. É importante que a gente planeje hoje para atender adequadamente a população amanhã." De bermuda, camiseta pólo e tênis, o governador do Rio, Sérgio Cabral Filho (PMDB), responsável pela indicação de Temporão para o ministério, reivindicou a paternidade das campanhas de vacinação de idosos. "Em 1998 eu era deputado estadual e aprovei uma lei tornando obrigatória a vacinação para a terceira idade no Rio. Foi o primeiro Estado a fazer isso", disse Cabral, ao lado do ministro. Dercy também tentou beijar a boca do governador, mas não conseguiu.